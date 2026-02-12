Ankara Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 8 ile 9 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 2 ile 4 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yüksek. Gün boyunca hafif yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 18 ile 23 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 ile %88 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 18:21 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 5 ile 11 derece arasında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü ise 5 ile 13 derece arasında olması bekleniyor. Her iki günde yağışlı hava koşulları etkili olacak.

Bu soğuk ve yağışlı koşullarda dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edin. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten koruyacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmanız faydalı olacaktır. Sokaklarda su birikintileri oluşabilir. Su geçirmez ayakkabılar giymek ve dikkatli yürümek önemlidir. Sürücüler, yol koşullarının kötüleşebileceğini unutmamalıdır. Hız limitlerine uymak ve dikkatli seyretmek gerekmektedir.

Ankara'daki hava durumu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önerilir.