HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 12 Şubat 2026 günü soğuk ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Hava sıcaklığı 8-9 derece civarında hissedilecek. Gün içerisinde rüzgar güney yönünden 18-23 km/h hızla esecek. Nem oranı %64 ile %88 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Dışarı çıkarken kalın, su geçirmez giysiler tercih edilmesi önemlidir. Sürücüler dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalıdır.

Ankara Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 8 ile 9 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 2 ile 4 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yüksek. Gün boyunca hafif yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 18 ile 23 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 ile %88 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 18:21 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 5 ile 11 derece arasında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü ise 5 ile 13 derece arasında olması bekleniyor. Her iki günde yağışlı hava koşulları etkili olacak.

Bu soğuk ve yağışlı koşullarda dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edin. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten koruyacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmanız faydalı olacaktır. Sokaklarda su birikintileri oluşabilir. Su geçirmez ayakkabılar giymek ve dikkatli yürümek önemlidir. Sürücüler, yol koşullarının kötüleşebileceğini unutmamalıdır. Hız limitlerine uymak ve dikkatli seyretmek gerekmektedir.

Ankara'daki hava durumu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teröristbaşına yönelik umut hakkıyla ilgili yeni gelişmeTeröristbaşına yönelik umut hakkıyla ilgili yeni gelişme
Bodrum’da yağış uyarısı: Okullara 1 gün ara verildiBodrum’da yağış uyarısı: Okullara 1 gün ara verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.