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Ankara Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 13 Haziran Cumartesi günü hava koşulları kararsız ve değişken olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar gündüz 24 dereceye ulaşan sıcaklıkla birlikte yer yer etkili olacak. Gece 14 dereceye düşmesi beklenen sıcaklık ile beraber nem oranının yüksek olması dikkat çekiyor. Rüzgar hızı ise 8 km/s civarında esmesi öngörülüyor. Açık hava etkinliklerinde ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak gerekiyor.

Ankara Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi. Ankara'da hava kararsız ve değişken olacak. Gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 24 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 14 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 8 km/s civarında esmesi öngörülüyor.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysi bulundurması faydalı olacaktır. Ani değişimlere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde 14 Haziran Pazar günü bazı kesimlerde hafif yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23 derece civarında. Gece ise sıcaklık 10 derece civarında olacak. 15 Haziran Pazartesi daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 11 derece civarında kalacak.

16 Haziran Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 12 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu takip etmeniz ve hazırlık yapmanız önemlidir. Açık hava etkinlikleri için ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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