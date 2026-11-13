Ankara Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Ankara hava durumu nasıl?

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Ankara'daki hava durumu serin ve bulutlu bir gün olacak. Sabah hafif yağışlarla sıcaklık 19 – 22 derece arasında değişecek. Havayı etkileyen en yüksek sıcaklık 22 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Ankara'nın ikliminde bu tür geçişler alışılmadık değildir. Bu gün hava durumu dışarıda zaman geçirenler için önem taşıyor.

Bugünkü hava durumu tahminleri daha hareketli bir günü işaret ediyor. Öğleden sonra bulutların yoğunlaşması ve yağış ihtimalinin artacağı öngörülüyor. Dışarıda bulunmayı planlayanların uygun kıyafet seçmeleri akıllıca olur. Yanlarında şemsiye bulundurmaları da önemli. Özellikle çocukları olan aileler, planladıkları aktiviteleri gözden geçirmelidir. Hava durumunu dikkate almak gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü sıcaklık 17 – 21 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava serin ve fırtınalı geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklık 18 – 23 derece arasında değişecek. Ancak, yağış riski devam edecek. Dışarıda etkinlik planlayanların hazırlık yapmaları uygun olacak.

Havanın serinlemesi, soğuk algınlıkları riskini artırabilir. Dışarı çıkarken giyeceğimiz kıyafetlerin hava şartlarına uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Gerektiğinde kalın giysiler almak faydalı olabilecektir. Hassas bünyeleri olanlar, geçiş döneminde bol sıvı alımına özen göstermelidir. Dengeli beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi önemlidir.

Ankara’da 13 Kasım 2026 tarihi serin ve yağışlı bir gün anlamına geliyor. Doğru planlamalar yaparak sağlığımızı koruyabiliriz. Bu serin havalarda keyifli vakit geçirebiliriz. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişimleri göz önünde bulundurarak aktivitelerimizi düzenlemek faydalı olacaktır.