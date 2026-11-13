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İstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul için iki ayrı deprem senaryosu öngördü. Küçükçekmece açıkları ve Silivri Körfezi'ni işaret eden Ercan, olası depremlerin büyüklüklerini ve etki alanını açıkladı.

İstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladı
Şevket Taner Şahin

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul için iki ayrı deprem senaryosunu açıkladı. Küçükçekmece ve Silivri Körfezi'ni işaret eden Ercan, olası depremlerin büyüklüklerini ve Marmara'da etkili olabileceği alanı anlattı.

İSTANBUL İÇİN İKİ SENARYO

Ercan’ın öngörüsüne göre, Küçükçekmece açıklarında 6,4-6,7, Silivri Körfezi’nde ise 6,9-7,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelebilir. Ercan, olası depremlerin hangi tarihte yaşanabileceğine ilişkin ise herhangi bir zaman aralığı belirtmedi.

GENİŞ BİR ALANI ETKİLEYECEK

Olası depremlerin yalnızca İstanbul'u değil, Marmara Denizi çevresindeki geniş bir coğrafyayı da etkileyebileceğini belirten Ercan, birinci dereceden etki uzaklığının yaklaşık 80 kilometre olacağını öngördü.

Ercan, olası depremlerin yaklaşık 80 kilometrelik etki alanıyla Marmara çevresindeki geniş bir bölgeyi etkileyebileceğini belirtti. İstanbul’un yanı sıra Yalova, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ kıyılarındaki yerleşimlerin de sarsıntılardan etkilenebileceğini öngördü.

İstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladı 1

Ancak depremlerin meydana gelmesi halinde oluşabilecek gerçek sarsıntı şiddeti ve hasar düzeyi, fayın kırılma özellikleri, uzaklık, yerel zemin koşulları ve yapıların dayanıklılığı gibi etkenlere bağlı olacak.

KIRILMALAR TEK YÖNLÜ İLERLEMİYOR

Ercan, 1999 yılında yaşanan iki büyük deprem arasındaki bağlantıya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce Depremi'nin, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin tetiklemesiyle gerçekleştiğini belirten Ercan, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki kırılmaların her zaman tek yönde ilerlemediğine dikkat çekti. Fay hattındaki deprem hareketlerini kendine özgü bir benzetmeyle açıklayan Ercan, “Kuzey Anadolu kırığı boyunca depremler mehter yürüyüşü yapar; iki ileri bir geri. Düzce depremi geri adımdır” ifadelerini kullandı.

Bolu ile Kocaeli arasındaki Sakarya çukurunda yer kabuğunun kırılma direncinin düşük olduğunu savunan Ercan, bu durumun bölgede sık aralıklarla gerilim boşalmasına neden olduğunu kaydetti. Ercan, söz konusu gerilim boşalmalarının Marmara'da beklenen büyük depremi geciktirdiğini öne sürerken, fay hattında geçmişte yaşanan kırılmaların gelecekteki deprem hareketlerinin değerlendirilmesinde önemli ipuçları sunduğunu ifade etti.

EKONOMİK KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLMELİ

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riskinin değerlendirilmesinde jeolojik unsurların yanı sıra ekonomik koşulların da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. Güvenli ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesinin ekonomik refahla yakından ilişkili olduğunu belirten Ercan, vatandaşların sağlam konutlarda yaşayabilmesi için ekonomik koşulların iyileştirilmesinin önemini vurguladı.

Ercan, "Sarsıntı dokununcalarından etkilenmemek için sağlam yerde sağlam yapı gerekir" ifadelerini kullanarak yapı güvenliğinin önemine işaret etti.

Depremlerin büyük can ve mal kayıplarıyla sonuçlanmasının önlenmesi için ekonomik şartların da iyileştirilmesi gerektiğini savunan Ercan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir ülkede depremlerin kırımla sonuçlanmaması için ülke ekonomisinin sıkıntısız, bireylerin geçim sıkıntısı çekmemesi gerekir." Ercan, açıklamasını "Kısacası deprem yıkımlarının öncelikli ana nedeni ekonomik yoksulluktur" sözleriyle tamamladı.

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