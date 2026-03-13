Ankara Hava Durumu! 13 Mart Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 13 derece arasında değişecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali bulunmuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. 15 Mart Pazar günü de hava bulutlu, sıcaklık yine 15 derece olacak. 16 Mart Pazartesi günü hava yine çok bulutlu. Sıcaklık 14 derece olacak. Bu dönemde hava serin ve bulutlu olacak.

Bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler seçmeli ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmayın. Akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmenizde fayda var.

Sonuç olarak, 13 Mart 2026 Cuma günü Ankara'da hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları serin ve bulutlu geçecek. Planlarını yaparken bu bilgileri dikkate almalı, uygun hazırlıklar yapmalısınız.