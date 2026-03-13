İstanbul'da motosiklet kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, saat 18.00 sıralarında Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

