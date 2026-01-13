HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 13 Ocak Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 13 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklık 0 derece civarında, akşam ise -2 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeyden esecek, nem oranı %78 olacak. Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak. Dışarıda dikkatli olunması, yol koşullarına dikkat edilmesi önem taşır. Kış lastikleri, kalın giysiler ve ısınma sistemlerinin kontrolü gereklidir. Soğuk havadan korunmak için önlem alınmalıdır.

Ankara Hava Durumu! 13 Ocak Salı Ankara hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmurlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında. Akşam saatlerinde ise -2 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -1 ile -7 derece arasında değişecek. Hava kapalı olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 2 ile -5 derece arasında olacak. Hava az bulutlu olacak. 16 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 4 ile -2 derece arasında değişecek. Hava yine az bulutlu kalacak.

Bu soğuk ve karla karışık yağmurlu günlerde dikkatli olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların tedbir alması gerekir. Yol koşulları kaygan olabilir. Araçların kış lastikleri ile donatılması gerektiğini unutmamalılar. Hız limitlerine uyulması da önemlidir. Soğuk havaya karşı korunmak için kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Eller ve yüzler soğuktan korunmalıdır. Evde kalanlar ısınma sistemlerini kontrol etmelidir. Olası arızalara karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"
Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.