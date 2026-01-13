Ankara Hava Durumu! 13 Ocak Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmurlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında. Akşam saatlerinde ise -2 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -1 ile -7 derece arasında değişecek. Hava kapalı olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 2 ile -5 derece arasında olacak. Hava az bulutlu olacak. 16 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 4 ile -2 derece arasında değişecek. Hava yine az bulutlu kalacak.

Bu soğuk ve karla karışık yağmurlu günlerde dikkatli olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların tedbir alması gerekir. Yol koşulları kaygan olabilir. Araçların kış lastikleri ile donatılması gerektiğini unutmamalılar. Hız limitlerine uyulması da önemlidir. Soğuk havaya karşı korunmak için kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Eller ve yüzler soğuktan korunmalıdır. Evde kalanlar ısınma sistemlerini kontrol etmelidir. Olası arızalara karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.