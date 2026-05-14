Ankara Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava durumu değişken olacak. Yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23 derece civarında, gece ise 10 dereceye kadar düşecek. Gün boyunca değişken ve yağışlı bir hava görülecek.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde değişken olacak. 15 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 19 derece civarında, gece ise 6 dereceye kadar düşecek. 16 Mayıs Cumartesi günü bol güneş ışığı altında hava 22 derece civarında olacak. 17 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22 derece civarında, gece ise 10 dereceye kadar düşecek. Değişken ve yağışlı günler devam edecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. 14 Mayıs Perşembe günü yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek rahat etmenizi sağlar. Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında bilgi almak için hava raporlarını düzenli olarak kontrol etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı buna göre ayarlamak önemlidir.