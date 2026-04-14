Ankara Hava Durumu! 14 Nisan Salı Ankara hava durumu nasıl?

14 Nisan 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 17 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Hızı 6 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı %49 civarında kalacak. Gün boyunca rahat bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 15 Nisan Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 derece civarına çıkacak. 16 Nisan Perşembe günü de hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklıklar 22 derece civarına ulaşacak. 17 Nisan Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu gün 20 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken bir kat daha giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarların hafif olması beklenmektedir. Bu nedenle şemsiye veya rüzgarlık gibi ek önlemler almanıza gerek olmayacak.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve rahat geçecek. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.