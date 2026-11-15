HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Ankara hava durumu nasıl?

15 Kasım 2026'da Ankara'nın hava durumu ılımandır. Sabah 12 derece, öğle saatlerinde 20 derece civarında sıcaklıklar bekleniyor. Gün boyunca bulutlu hava hakim olacak ve hafif yağışlar görülecek. Dışarıda zaman geçirecekler için yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgarlı havalarda kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Güncel hava tahminlerini takip etmek, olumsuz sürprizlerin önüne geçer.

Ankara Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

15 Kasım 2026 tarihinde Ankara'nın hava durumu ılımandır. Sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında hissedilmektedir. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 20 dereceye kadar yükselmektedir. Gün boyunca aralıklı hafif yağışlar bekleniyor. Hava, bulutlu bir görünüm sergileyecek. Ankara'da 19 ile 22 dereceler arasında değişen sıcaklıklar beklenmektedir. Ziyaretçiler için elverişli hava koşulları oluşuyor.

Ankara'nın hava durumu, mevsim geçişlerinin etkilerini göstermektedir. Sıcaklık gün içinde dalgalanır. Akşam saatlerinde yağışlı hava bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecek olanlar için önlemler alınması gerekebilir. Uzun süre dışarıda kalacak olanlar, yağışlara karşı hazırlıklı olmalıdır. Şemsiyelerini yanlarına almayı unutmamalıdır. Rüzgarlı havalar için kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak açısından faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izliyor. 16 Kasım itibarıyla sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişecektir. Bu mevsim geçişlerindeki ani hava değişimlerine dikkat etmek önemlidir. Güneşli saatler bulunsa da akşam yine hafif yağışlar görülebilir. Günün her saatinde hava durumunu göz önünde bulundurarak plan yapmak, olumsuz sürprizleri engeller.

Hava durumunu dikkate alarak günlük işlerinizle ilgili plan yapmanız önemlidir. Yapılacak etkinliklerinizi buna göre şekillendirmek, keyifli ve güvenli bir deneyim sunar. Mevsim değişimleri, beklenmedik hava koşullarını beraberinde getirebilir. Dışarı çıkarken birkaç kat giysi ve şemsiye bulundurmak akıllıca bir yaklaşım olacaktır. Ankara'da hava durumu sürekli değişmektedir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalıdır. Bu, sizi ve sevdiklerinizi korumak için iyi bir önlem almanızı sağlar.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecekABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecek
Alanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldıAlanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.