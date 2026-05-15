Ankara Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Ankara hava durumu nasıl?

15 Mayıs 2026 Cuma günü Ankara'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava bulutlu ve güneşli aralıklı hale gelecek. Sıcaklıklar gündüz 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 5 ile 8 derece civarında olacak. Günün ilk yarısında hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer değişiklikler gösterecek. 16 Mayıs Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 22 ile 25 derece arasında olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirmek iyi olabilir. 17 Mayıs Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20 ile 23 derece civarında seyredecek. 18 Mayıs Pazartesi günü ise yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebiliyor. Yanınızda hafif bir mont veya ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak iyi bir tercih olur. Islanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için uygun saatleri tercih edebilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmalısınız.