Ankara Hava Durumu! 16 Aralık Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 5 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 0 derece civarında ölçülecek. Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/saat hızında. Gündüz rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise sabah %91, gündüz %64, akşam %81 ve gece %87. Gün doğumu 08:03, gün batımı 17:24 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacak. 17 Aralık Çarşamba günü, gündüz sıcaklıklar 5 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise -1 derece civarında. 18 Aralık Perşembe günü, gündüz sıcaklıklar 9 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 0 derece civarında olacak. 19 Aralık Cuma günü ise gündüz sıcaklıkları 9 derece olarak bekleniyor. Gece sıcaklıkları 1 derece civarında ölçülecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcıdır. Rüzgar hızı artacağı zaman rüzgar geçirmeyen giysi giymek önemlidir. Nem oranı yüksek olduğunda cildin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmalısınız. Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat edin. Bu şekilde gün ışığından daha fazla yararlanabilirsiniz.