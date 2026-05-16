Ankara Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

16 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Ankara'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarına düşecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı ise 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

17 Mayıs Pazar günü, hava sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. 18 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı 18 derece civarında kalacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. 19 Mayıs Salı günü ise sıcaklık 21 derece civarında olacak. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 18 ile 22 derece arasında değişecek. Bazı günlerde kısa süreli yağışlar görülebilir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve şemsiye almak iyi bir fikir.

