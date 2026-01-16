HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 4 ile -1 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık -1 derece civarında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü de benzer soğuk hava koşulları devam edecek ve hafif kar yağışı bekleniyor. Soğuk havalarda kalın giysilerle dışarı çıkmak ve araçların kış lastikleriyle donatılması önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu soğuk. Hava bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 4 ile -1 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık -1 derece civarında olacak. Hava bu saatlerde bulutlu görünecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 4 dereceye yükselecek. Böylece hava biraz daha ılımanlaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. Sıcaklık -1 derece civarına inerek hava bulutlu kalacak. Ankara'da hava durumu genel olarak soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava durumu soğuk olacak. Sıcaklıklar 3 ile -1 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. 18 Ocak 2026 Pazar günü ise sıcaklıklar 0 ile -3 derece arasında olacak. Hava az bulutlu olacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde soğuk ve karla karışık yağışlı günler bizleri bekliyor.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymek gerekiyor. Kar yağışı beklenen günlerde kayma riski var. Bu yüzden yolda dikkatli olunmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalı. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmeli. Pencere kenarlarından soğuk hava sızması önlenmeli. Bu şekilde soğuk hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olunabilir. Olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"
Trump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendiTrump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.