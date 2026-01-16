Ankara Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu soğuk. Hava bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 4 ile -1 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık -1 derece civarında olacak. Hava bu saatlerde bulutlu görünecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 4 dereceye yükselecek. Böylece hava biraz daha ılımanlaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. Sıcaklık -1 derece civarına inerek hava bulutlu kalacak. Ankara'da hava durumu genel olarak soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava durumu soğuk olacak. Sıcaklıklar 3 ile -1 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. 18 Ocak 2026 Pazar günü ise sıcaklıklar 0 ile -3 derece arasında olacak. Hava az bulutlu olacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde soğuk ve karla karışık yağışlı günler bizleri bekliyor.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymek gerekiyor. Kar yağışı beklenen günlerde kayma riski var. Bu yüzden yolda dikkatli olunmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalı. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmeli. Pencere kenarlarından soğuk hava sızması önlenmeli. Bu şekilde soğuk hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olunabilir. Olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.