Ankara Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü Ankara'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 31 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklıklar 17 dereceye düşecek. Hava genellikle az bulutlu. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif esiyor. Ara sıra orta kuvvette rüzgar olabilir.

Bu güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Kronik rahatsızlığı olanların güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde tedbirli olmaları önemlidir. Bu saatler 11.00 ile 16.00 arasıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü de sıcaklık aynı seviyede olacak. 19 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığının 33 dereceye çıkması bekleniyor.

Bu sıcak günlerde bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek gerekiyor. Öğle saatlerinde dışarıdan kaçınmak, serin ortamlarda durmak önemlidir.