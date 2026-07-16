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Özgür Özel'in yeni partisinin adı ne olacak? İşte masadaki isimler

Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıklarını hızlandırdığını öne sürdü. Zeyrek, parti ismi için "Yeni Parti" seçeneğinin öne çıktığını, logo çalışmaları için ise profesyonel ekiplere sunum hazırlatıldığını yazdı.

Özgür Özel'in yeni partisinin adı ne olacak? İşte masadaki isimler

Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Zeyrek'in aktardığına göre, Özgür Özel ve ekibi yeni parti hazırlıklarını hızlandırırken, parti ismi için "Yeni Parti" seçeneği ön plana çıktı. Yazıda, logo tasarımı için üç ayrı ekibe çalışma yaptırıldığı ve kırmızı-beyaz ağırlıklı, ismin öne çıktığı bir logo üzerinde durulduğu da öne sürüldü.

İşte Deniz Zeyrek bugünkü köşesinde mutlak butlan kararının ardından CHP’den ayrılacağı belirtilen Özgür Özel ve ekibinin kuracağı ‘Yeni Parti’nin ismiyle ilgili paylaştığı önemli bilgiler:

“Sokak” Özgür Özel’e “Orada oyalanmayın artık, yeni bir yola çıkın” mesajı vermeye başladı.

Başlarda “Partide kalın” diyenler yüzde 80’di. Birinci ayın sonunda yüzde 50’ye düştü. Son günlerde ise “CHP’de kalın” diyenlerin oranı yüzde 20’nin altına düştü.

Bu hızlı değişim, Özel ve ekibini yeni parti kurma sürecini hızlandırmaya itti.

Milletvekilleriyle, butlan öncesindeki yönetim kurullarıyla yapılan toplantılarda da yeni parti için ilk adımlar atıldı.

Nihayetinde partinin adını koyma aşamasına gelindi.

Özgür Özel in yeni partisinin adı ne olacak? İşte masadaki isimler 1

Başlangıçta Yürüyüş ve İstiklal gibi isimler kamuoyuna yansıdı ama Özel ve arkadaşlarının aklına gelen ilk isimlerden biri “Değişim Partisi” oldu.

Ancak yeni partinin belki de bir geçiş süreci partisi olacağı ve günlük konuşmalarda sıkça yeni parti diye anıldığı fark edilince “Yeni Parti” ismi ağırlık kazanmaya başladı.

Bu ismin akılda kalıcı olduğu, söylenişinin son derece kolay olduğu, değişim mesajı içerdiği ve logo uyumunun kolay olacağı, CHP’ye dönüldüğünde Yeni CHP algısını yaratabileceği gibi tespitler de yapıldı.

Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca üç ayrı merkeze, Yeni Parti için bir logo tasarlanması siparişi verildi.

Bu şirketler bu hafta Özel ve ekibine sunumlar yaparak yeni logo önerilerini ortaya koyacaklar.

Özel ve ekibi Yeni Parti logosunu tasarlayacak profesyonellere “Parti isminin öne çıktığı, herhangi bir sembol bulunmayan” bir logo beklediklerini bildirmiş.

Buna göre parti logosunda YENİ PARTİ sözcükleri yazı olarak öne çıkacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkleri ağırlıklı olacak.

Ancak ekipteki bazı isimler, “Sembol olmadan sadece yazı bulunmasının, okur yazar olmayan ya da yaşlı seçmenleri zorlayacağı” gerekçesiyle sembolsüz logoya itiraz etti.

Özel’in sunumlar yapıldıktan sonra logonun özelliklerini değiştirebileceği, belirlenecek bir sembolün de kullanılabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Yeni Parti
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