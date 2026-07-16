Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki için resen soruşturma başlattı.

Mahruki hakkında, 15 Temmuz’a ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Mahruki hakkında soruşturma açılmasına neden olan paylaşım: