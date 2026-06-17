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Ankara Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu 17 Haziran 2026'da 19 ile 22 derece arasında, hissedilen sıcaklık ise 22 derece olarak bekleniyor. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklarla açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek. Ancak, akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceği için yanınıza bir ceket almanız öneriliyor.

Ankara Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 22 derece olacak. Hava parçalı az bulutlu olacak. Nem oranı %38 civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı ise saatte yaklaşık 5.64 kilometre olacak. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü, hava sıcaklıkları 13 ile 25 derece arasında olacak. Açık bir hava bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 15 ile 27 derece arasında değişecek. Hava yine açık olacak. Cumartesi günü de aynı şekilde, sıcaklıklar 14 ile 26 derece arasında kalacak. Açık bir hava bekleniyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini düşünmelisiniz. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın batı yönünden esmesi nedeniyle rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Ankara'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahminler açık ve ılıman bir hava sunuyor. Bu fırsatı değerlendirerek dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Ancak hava koşullarına uygun hazırlık yapmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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