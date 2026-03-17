Ankara Hava Durumu! 17 Mart Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mart 2026 Salı günü, Ankara'da hava genellikle güneşli. Havaların açık olduğu bir gün. Gündüz sıcaklık 17 - 18 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 - 5 dereceye düşecek. Hafif bir ceket ya da hırka almak iyi bir fikir olabilir.

Rüzgar doğu yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Bu durum hava koşullarını keyifli kılıyor. Nem oranı sabah saatlerinde %79. Gündüz nem oranı %37. Akşam saatlerinde bu oran %45'e çıkıyor. Gece ise %66 civarında olacak. Sabah saatlerindeki yüksek nem, bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Mart Çarşamba bulutlu geçecek. 19 Mart Perşembe hafif yağmurlu olacak. 20 Mart Cuma günü tekrar bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günler için plan yaparken hava koşullarını dikkate almak önemli.

