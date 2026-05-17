Ankara Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Ankara hava durumu nasıl?

17 Mayıs 2026 Pazar günü Ankara'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 derece arasında olacak. Güneşli bir hava, günün ilk yarısında etkili olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise yağışlı koşullar bekleniyor.

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 18 ile 20 derece arasında olacak. 19 Mayıs 2026 Salı günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 22 derece civarına ulaşacak. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı yine 20 derece civarında kalacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak gerek. 17 Mayıs Pazar günü yağışlı saatlerde yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez bir ceket de iyi bir seçenek olabilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları değişken olacak. Hava durumunu kontrol ederek plan yapmanız önemli. Bu sayede hazırlıklarınızı doğru şekilde yapabilirsiniz.