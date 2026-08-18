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Ankara Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Ankara hava durumu nasıl?

18 Ağustos 2026 Salı günü Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 dereceye yükselecekken, gece sıcaklık 13 ile 16 derece arasında kalacak. Hafif rüzgar kuzeydoğudan esecek ve nem oranı %50 civarında olacak. Bu sıcak günlerde dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su içmek ise önemli bir önlemdir.

Ankara Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

18 Ağustos 2026 Salı günü Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 16 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esecek ve kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı ise %50 civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin. Ayrıca güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su içmek, susuz kalmanızı önleyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklığın 33 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 32 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları yine 13 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %50 civarında kalacak.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Serin ve gölge alanlarda bulunmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler almak da gereklidir. Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamalısınız.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Güneşten korunma önlemleri almanız sağlığınız açısından da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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