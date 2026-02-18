HABER

Ankara Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 18 Şubat 2026 tarihinde, soğuk ve yağışlı bir hava hakim. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 6 derece civarında iken, gün boyunca hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 dereceye düşecek ve gece 0 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yükselecek. Vatandaşların hava durumunu takip etmesi ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor. Ayrıca, kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır.

Seray Yalçın

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava soğuk ve yağışlı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye yükselecek. Hafif yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hafif yağışların sürmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye inerek bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranının ise %70 civarında olacağı öngörülüyor.

Ankara'daki hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde yağışlı koşullar içeriyor. Dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri önemli. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek gerekir. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 0 ile 14 derece arasında yükselirken, açık bir hava hakim olacak. 21 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklıklar 2 ile 14 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle don ve buzlanma riski artacak. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli. Yol koşullarına uygun önlemler almak gereklidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek de önerilir.

Ankara'da 18 Şubat 2026 Çarşamba günü yağışlı ve soğuk bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Hava koşulları değişkenlik gösterecek. Vatandaşların hava durumunu takip etmeleri önemli. Gerekli önlemleri almaları önerilir.

