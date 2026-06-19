Ankara Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da, 19 Haziran 2026 Cuma günü hava serin ve hafif yağmurlu. Gündüz sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklık 14 dereceye düşecek. Bu serin hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için uygun ceket veya mont bulundurmayı gerektiriyor.

20 Haziran Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 25 derece civarında gerçekleşecek. Gece sıcaklık ise 15 derece olarak tahmin ediliyor. Pazar günü, yani 21 Haziran'da hava kısmen güneşli. Sıcaklık 28 dereceye çıkacak.

Pazartesi günü, 22 Haziran'da hava güneşli ve parçalı bulutlu. Yine sıcaklıklar 28 derece civarında seyredecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatleri serin olacak. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise sıcak hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.