Ankara Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 5 dereceye kadar inebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %80 arasında değişecek.

Bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında. Hafif yağmur devam ediyor. Hissedilen sıcaklık ise 4 derece olarak ölçülmekte. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu. Hissedilen sıcaklık 6 derece. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar iniyor. Hava bulutlu. Hissedilen sıcaklık 2 derece olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Nisan Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. 21 Nisan Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. 22 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanak beklentisi var. Sıcaklık 16 derece civarında olacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek, gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.