Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Türkiye'nin her detayını yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında çember git gide daraldı. Yeni çıkan detaylar organize kötülüğü bir kez daha gözler önüne serdi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Zeynel Abakarov Antalya'da bir otelde 3 ay sakladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü
Ufuk Dağ

Uzun yılların ardından yeniden açılan kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasının aydınlatılması için soruşturma devam ediyor. Her gün yeni gelişmenin yaşandığı soruşturmada merkezdeki isim dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel...

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü 1

Tuncay Sonel

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, soruşturmadaki son gelişmeleri ve Gülistan'ın eski sevgilisi Zeynel Abakarov babası, aynı zamanda o dönem Tunceli'de polis olan Engin Yücer'in ifadesini aktardı.

LÜKS OTELDE 3 AY SAKLADI

Atik, oğlu Mustafa Türkay Sonel soruşturmada baş şüpheli olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku soruşturmasında adı geçenleri koruma altına aldığını belirtti.

Gülistan'ın eski sevgilisi olan Zeynel Abakarov babası, aynı zamanda o dönem Tunceli'de polis olan Engin Yücer'in savcılık ifadesine dikkat çeken Atik, Gülistan kaybolduktan sonra soruşturmada dönemin bir numaralı şüphelisi olan Zeynel Abakarov'un Antalya'da bir otelde 3 ay saklandığını dile getirdi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü 2

Zeynel Abakarov

"1 NUMARALI ŞÜPHELİYİ VALİ SAKLIYOR"

Fatih Atik "Eski sevgili Zeynel’in üvey babası Engin Yücer’in olaydan hemen sonra tayinini çıkartıp, Antalya’ya yerleştiriyorlar. Zeynel’i getirtip bunları hep birlikte Antalya’ya gidiyorlar. Polis Gülistan’ı ararken o zaman 1 numaralı şüpheli olarak görülen Zeynel’i vali saklıyor" ifadelerini kullandı.

YÜCER'İN TAYİNİNİ DE VALİ ALDIRDI

Abakarov'un üvey babası polis Engin Yücer'in tayininin de Vali Sonel'in talimatı ile Antalya'ya alındığı, Zeynel'in annesinin de aynı şekilde otele yerleştirildiği vurgulandı.

YURT DIŞINDAN GETİRDİ, TESLİM ETMEYEREK SAKLADI

Vali Sonel'in soruşturmanın başladığı süreçte yurt dışına çıkan Zeynel'i getirttiğine dikkat çeken Atik, "Gülistan’ın eski sevgilisi yurt dışına gidiyor. Oradan getirtiliyor. Direkt Antalya’ya indiriliyor. Antalya’da 5 yıldızlı otelde 3 ay saklanıyorlar. Otelden adım atmasına müsaade etmiyorlar. Hepsi ifadelerde var. Zeynel uçaktan indiğinde, VIP geçişten alarak Antalya Havalimanı şubesine getirmişler. Polis ekibi alarak 5 yıldızlı otele götürerek kayıtları da yapılmadan 3 ay konaklatmışlar" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü 3

OTELE YERLEŞTİREN EMNİYET MÜDÜRÜ

Aileyi, Vali Sonel'in talimatı ile otele yerleştirenin dönemin Antalya Emniyet Müdürü olduğunu söyleyen Atik "İşin içine o dönemdeki Antalya Emniyeti bile girmiş. Engin Yücer, Zeynel ve annesi Antalya’da valiliğin talimatıyla otelde saklanıyorlar. Valinin talimatıyla polisler öncülük ederek bütün aileyi Antalya Belek’teki otele yerleştirmiş. Engin, Zeynel ve annesini otele yerleştiren Antalya Emniyet Müdürü" sözlerine yer verdi.

Tunceli Gülistan Doku emniyet müdürü Tuncay Sonel
