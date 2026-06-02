Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 19 kişilik CHP MYK'sını açıkladı. MYK'da yer alan isimlerin belli olması sonrasında Kılıçdaroğlu ilk MYK toplantısını da yaptı. MYK ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İLK TALİMATI BU OLDU

A Haber yayınında muhabir İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun belediyelerdeki yolsuzlukların araştırılması ve FETÖ ile mücadele konusunda bir denetim mekanizması oluşturacağını aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'SI BELLİ OLMUŞTU

Öte yandan Parti Sözcüsü Müslim Sarı Parti MYK'sında yer alan isimleri açıklamıştı. İşte o isimler:

"Genel Sekreter: Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Yurtiçi Örgütlenme: Orhan Sarıbal, Yurtdışı Örgütlenme: Semra Dinçer, İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu, Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimler: Müslim Sarı, Medya ve Halkla İlişkiler: Deniz Demir, Sağlık Politikaları: Ali Rıza Erbay, İşveren Sendikaları ve İş Dünyası: Cemal Canpolat, Sosyal Politikalar: Necdet Saraç, Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya, Gençlik Politikaları: Hasan Efe Uyar, Kültür ve Sanat Politikaları: Berhan Şimşek, Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Devrim Barış Çelik, Arge ve Üretim Politikaları: Ahmet Hakan Uyanık, Bölgesel Kalkınma Politikaları: Nevaf Bilek, İşçi Sendikaları ve STK'lar: Adnan Demirci, Sanayi ve Ticaret Politikaları: Tahsin Tarhan, İnsan Hakları ve Aile: Gamze Akkuş İlgezdi."