Ankara Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 19 Ocak 2026 Pazartesi hava durumu soğuk ve kapalı. Sıcaklık -7 ile -6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -9 ve -8 derece civarında olacaktır. Nem oranı %80'in üzerine çıkarken, rüzgar hızı 4 km/s civarında bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Bu hava koşullarında vücut ısısını korumak, sağlık açısından kritik bulunmaktadır.

Doğukan Akbayır

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca sıcaklık -7 ile -6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -9 ile -8 derece civarında olacak. Nem oranı %80'in üzerinde. Rüzgar hızı 4 km/s civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 08:06, gün batımı ise 17:52 olarak tahmin ediliyor.

Ankara'daki hava durumu, soğuk ve kapalı koşulların etkili olacağı bir gün. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar kullanarak üşüme riskini azaltabilirsiniz. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Vücut ısınızı korumak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Ocak Salı günü açık ve güneşli olacak. 21 Ocak Çarşamba günü ise kapalı ve bulutlu görünüyor. 20 Ocak'ta sıcaklık -6 ile -5 derece arasında kalacak. 21 Ocak'ta ise sıcaklık aynı seviyede olacak. Hissedilen sıcaklıklar da -8 ile -7 derece aralığında seyredecek. Sabah saatlerinde dikkatli olmak, sağlık sorunlarını önleyebilir.

Sonuç olarak, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü Ankara'da soğuk ve kapalı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Hava koşullarına dikkat etmek önemlidir.

