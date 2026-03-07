Netanyahu'dan İran ve Lübnan açıklaması: "Bu saldırganlık felaket sonuçlar doğuracaktır"

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve çevre ülkelere de yayılan savaşla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da petrol tesisini vurmasının ardından İran da İsrail'in Hayfa kentinde petrol rafinesini hedef aldıklarını duyurdu.

NETANYAHU'DAN İSRAİL VE LÜBNAN AÇIKLAMASI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken kameralar karşısına geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"İRAN HALKININ KADERİNİ KENDİ ELLERİNE ALACAĞI KOŞULLARI ARATIYORUZ"

Netanyahu, şunları söyledi;

"İran halkının kendi kaderini kendi ellerine almasına olanak sağlayacak koşulları yaratıyoruz.

Hükümet binalarını, nükleer altyapıyı, komuta merkezlerini ve askeri üsleri, silah fabrikalarını, füze depolarını ve yüzlerce balistik füze fırlatma rampasını imha ettik.

"İRAN'I ÖZGÜRLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Biz İran'ı bölmeyi amaçlamıyoruz. Biz İran'ı özgürleştirmeyi amaçlıyoruz.

Son günlerde İran, çevresindeki 12 ülkeye saldırdı.

Onların yanındayız.

"İRAN, ÇEVRESİNDEKİ 12 ÜLKEYE SALDIRDI"

İran'ın saldırısına uğrayan bu ülkeler, Batı'daki liderlerin kendilerini terk ederek gösterdikleri zayıflığı ve acizliği görüyorlar. Size söylüyorum, birçok ülke şimdi işbirliği için bize yöneliyor.

LÜBNAN HÜKÜMETİNE SESLENDİ: "HİZBULLAH'I SİLAHSIZLANDIRIN"

Lübnan hükümetine tekrar söylüyorum: Sizin sorumluluğunuz ateşkesi uygulamaktır. Sizin sorumluluğunuz Hizbullah'ı silahsızlandırmaktır.

Bunu yapmazsanız, Hizbullah'ın saldırganlığı Lübnan için felaket sonuçlar doğuracaktır.

Artık sizin de kaderinizi kendi ellerinize almanızın zamanı geldi. Her halükarda, topluluklarımızı ve vatandaşlarımızı savunmak için gereken her şeyi yapacağız."