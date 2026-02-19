Ankara Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 19 Şubat 2026 Perşembe günü Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %54 ile %86 arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi önemlidir. Yolda seyahat ederken araçların kayma riski vardır. Bu nedenle tedbirli olunmalıdır. Yaya olarak yürürken kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Soğuk havaya karşı vücut ısısını korumak önemlidir. Uygun giyinmek ve açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 20 Şubat Cuma günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarına ulaşacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 12 derece civarında seyredecek. Pazar günü hava sıcaklıkları 7 derece civarına düşecek. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu nedenle hava koşullarına göre planlarınızı yaparken sıcaklık değişimlerini göz önünde bulundurmalısınız. Olası yağışları da dikkate almak önemlidir.