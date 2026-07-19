Ankara Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Ankara'da hava sıcaklıkları 20 ile 34 derece arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava nem oranı %40 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Ankara'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 18 ile 35 derece arasında olacak. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklıklar 17 ile 35 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin ortasında olan Ankara için olağan değerlerdir.

Bu sıcak günlerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, bol su içmelidir. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek de önerilir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Vücudu serin tutmak sağlığı koruyacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdeyiz. Ancak sıcaklıkların yüksek olmasını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı buna göre yapmanız da faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Ankara'da 19 Temmuz Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.