Ankara Hava Durumu! 20 Mart Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mart 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu değişken. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 6 derece. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 10 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 derece civarına düşecek. Hava koşulları hafif yağışlı kalacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 6 dereceye kadar iniyor. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken. 21 Mart Cumartesi günü sıcaklıklar 11 dereceye kadar çıkacak. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. 22 Mart Pazar günü sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Hafif yağmur öngörülüyor. 23 Mart Pazartesi günü sıcaklıklar 12 dereceye kadar yükselecek. Yer yer sağanaklar görülebilecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olur. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudunuzu korumak önemli. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun ayakkabılar tercih etmek gerek. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanabilirsiniz. Bu önlemler sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.