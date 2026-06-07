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Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde...

İstanbul Kağıthane'de bir apartmandan yayılan yoğun kötü kokular nedeniyle Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda dışarıdan tamamen izole edilmiş bir odada uyuşturucu yetiştirildiği ortaya çıktı. Piyasa değeri 30 milyon liradan fazla olan 81 kök Hint keneviri ve 42 kilo 300 gram marihuana ele geçirildi.

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde...

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir binadan yoğun uyuşturucu kokusu geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler adres çevresinde izleme ve gözetleme yaptı. Saat 16.30’ya kadar süren çalışmalarda eve giren ya da evden çıkan herhangi bir kişi tespit edilemedi.

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde... 1

EVİ UYUŞTURUCU ÜRETİM ALANINA ÇEVİRMİŞLER

Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odanın tamamen izole edilerek uyuşturucu üretim alanına dönüştürüldüğünü belirledi. Odada yapılan aramalarda 81 kök Hint keneviriyle 42 kilo 300 gram kurutulmaya bırakılmış marihuana ele geçirildi.

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde... 2

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi. Evde yapılan incelemelerde 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi, 1 vakum makinesiyle, çeşitli bitki besinleri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlar inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde... 3

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde... 4

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde... 5

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde... 6

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde... 7

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde... 8

Yoğun koku üzerine harekete geçildi! Ekipler bile şaşkına döndü: Tam 30 milyon lira değerinde... 9
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane uyuşturucu
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