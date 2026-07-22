HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hepsini İstanbul'a getirip kafede toplamışlar: Yüzlerce kişiyi böyle kandırmışlar

İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Mağdurların otobüs biletleri karşılanarak İstanbul'a getirildiği ortaya çıktı. tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu, "Sistem artık uzaktan para transferine bloke koyduğu için dolandırıcılar bu yönteme başvuruyor" dedi.

Hepsini İstanbul'a getirip kafede toplamışlar: Yüzlerce kişiyi böyle kandırmışlar
Recep Demircan

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; sanal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlar aracılığıyla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan kişilerin, 'hesapçı' olarak tabir edilen kişiler temin eden, bu kişilerle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini 'atıcı' olarak tabir edilen kişilere ileten şüpheliler tespit edilmişti.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şüphelilerin, dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirlerin hesapçıların banka hesaplarına aktarılmasını sağladıkları, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri belirlenmişti. Bu kapsamda, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hepsini İstanbul a getirip kafede toplamışlar: Yüzlerce kişiyi böyle kandırmışlar 1

"İSTANBUL'A GETİRİLİP BİR KAFEDE TOPLANDILAR"

tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu operasyonun ayrıntıları paylaştı. Tosunoğlu şunları ifade etti:

Hepsini İstanbul a getirip kafede toplamışlar: Yüzlerce kişiyi böyle kandırmışlar 2

"Düşük faizli kredi yalanıyla milyonlarca liralık vurgun yapılmış. Sen sanıyorsun ki kendin kredi çekeceksin; aslında mağdurların şifre ve hesap bilgileri ele geçirilerek onların adına kredi çekiliyor.

Mağdurlar, önce otobüs biletleri karşılanarak İstanbul'a getiriliyor. Ardından IBAN'larını veren kişiler bir kafede toplanıyor. Sistem artık uzaktan para transferine bloke koyduğu için dolandırıcılar bu yönteme başvuruyor.

Hepsini İstanbul a getirip kafede toplamışlar: Yüzlerce kişiyi böyle kandırmışlar 3

Yüz yüze görüşmede yapılan bir günlük vurgun aslında bu.

Görüntülere bakın; önce ATM'den para çektiler, ardından kuyumcuda yüklü miktardaki parayı akladılar. İşte yüzlerce kişinin hesaplarını böyle boşalttılar."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden aldı!Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden aldı!
Her seyahate uygun boyut: Anthony Jackson valiz setinin fiyatı düştüHer seyahate uygun boyut: Anthony Jackson valiz setinin fiyatı düştü

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık IBAN
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.