Hepsini İstanbul'a getirip kafede toplamışlar: Yüzlerce kişiyi böyle kandırmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; sanal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlar aracılığıyla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan kişilerin, 'hesapçı' olarak tabir edilen kişiler temin eden, bu kişilerle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini 'atıcı' olarak tabir edilen kişilere ileten şüpheliler tespit edilmişti.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şüphelilerin, dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirlerin hesapçıların banka hesaplarına aktarılmasını sağladıkları, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri belirlenmişti. Bu kapsamda, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"İSTANBUL'A GETİRİLİP BİR KAFEDE TOPLANDILAR"

tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu operasyonun ayrıntıları paylaştı. Tosunoğlu şunları ifade etti:

"Düşük faizli kredi yalanıyla milyonlarca liralık vurgun yapılmış. Sen sanıyorsun ki kendin kredi çekeceksin; aslında mağdurların şifre ve hesap bilgileri ele geçirilerek onların adına kredi çekiliyor.

Mağdurlar, önce otobüs biletleri karşılanarak İstanbul'a getiriliyor. Ardından IBAN'larını veren kişiler bir kafede toplanıyor. Sistem artık uzaktan para transferine bloke koyduğu için dolandırıcılar bu yönteme başvuruyor.

Yüz yüze görüşmede yapılan bir günlük vurgun aslında bu.

Görüntülere bakın; önce ATM'den para çektiler, ardından kuyumcuda yüklü miktardaki parayı akladılar. İşte yüzlerce kişinin hesaplarını böyle boşalttılar."