Ankara Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Nisan 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu serin ve kapalı. Gündüz sıcaklıklar 11 ile 13 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 6 dereceye düşecek. Sabah saatlerinde hafif yağış ihtimali var. Gün ilerledikçe bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Nisan Salı gününde hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 ile 3 derece arasında seyredecek. 22 Nisan Çarşamba günü güneşli bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 17 ile 6 derece arasında olacak. 23 Nisan Perşembe günü ılık bir hava hakim olacak. Yer yer yağış ihtimali de bulunuyor. 24 Nisan Cuma günü sıcaklık artışı bekleniyor. Bahar havası güçlenecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatleri serin geçeceği için dikkatli olunmalı. Dışarı çıkacakların ince mont veya ceket bulundurmaları faydalı olur. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak önemlidir. Güneşli havalarda ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun.