Sonbaharda geliyor: CONTROL Resonant'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu!

Remedy Entertainment, Control evreninin merakla beklenen devam oyunu CONTROL Resonant'ı 24 Eylül tarihinde oyunseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihinin netleşmesiyle birlikte Remedy, PC oyuncularının merakla beklediği ilk sistem gereksinimlerini de paylaştı.
Webtekno'da yer alan habere göre geliştirici ekip, paylaşılan sistem gereksinimlerinin "başlangıç" niteliğinde olduğunu, lansmana doğru hedef performans değerlerini ve daha detaylı bir tabloyu paylaşacaklarını da özellikle belirtti.
Here are the initial PC specifications for CONTROL Resonant.— CONTROL Resonant 🔻Pre-order Now! (@ControlRemedy) June 3, 2026
We will be revealing further info on the PC specs ahead of launch, with a more detailed breakdown of performance targets.
CONTROL Resonant releases September 24th. Pre-order now! #CONTROLResonant pic.twitter.com/i0YYjmZfpo
|CONTROL Resonant minimum sistem gereksinimleri
|CONTROL Resonant önerilen sistem gereksinimleri
|İşlemci
|Intel i5-8500 veya AMD eş değeri
|Ryzen7 3700 X veya Intel eş değeri
|Ekran Kartı
|GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT
|GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6700 XT
|RAM
|16 GB
|16 GB
|Depolama
|100 GB
|100 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
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