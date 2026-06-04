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Sonbaharda geliyor: CONTROL Resonant'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu!

Remedy'nin yeni oyunu CONTROL Resonant'ın PC sistem gereksinimleri açıklandı. Control evreninin devam oyunu 24 Eylül'de oyunseverlerle buluşacak.

Sonbaharda geliyor: CONTROL Resonant'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu!
Enes Çırtlık

Remedy Entertainment, Control evreninin merakla beklenen devam oyunu CONTROL Resonant'ı 24 Eylül tarihinde oyunseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihinin netleşmesiyle birlikte Remedy, PC oyuncularının merakla beklediği ilk sistem gereksinimlerini de paylaştı.

Sonbaharda geliyor: CONTROL Resonant ın PC sistem gereksinimleri belli oldu! 1

Webtekno'da yer alan habere göre geliştirici ekip, paylaşılan sistem gereksinimlerinin "başlangıç" niteliğinde olduğunu, lansmana doğru hedef performans değerlerini ve daha detaylı bir tabloyu paylaşacaklarını da özellikle belirtti.

İŞTE CONTROL RESONANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

CONTROL Resonant minimum sistem gereksinimleri CONTROL Resonant önerilen sistem gereksinimleri
İşlemci Intel i5-8500 veya AMD eş değeri Ryzen7 3700 X veya Intel eş değeri
Ekran Kartı GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6700 XT
RAM 16 GB 16 GB
Depolama 100 GB 100 GB
İşletim Sistemi Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit
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Anahtar Kelimeler:
Oyun
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