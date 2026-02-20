Ankara Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma. Ankara'da hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 13 dereceye ulaşacak. Hava açık durumdayken, akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Akşamda hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye gerileyecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı 5 km/saat olacak. Nem oranı ise sabah %66, gündüz %38, akşam %51 ve gece %77 olacak. Veriler, Ankara'daki hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde ılıman seyredecek. 21 Şubat Cumartesi günü gündüz sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 22 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Hava yağmurlu olacak. Bu nedenle Pazar günü dışarı çıkacakların yağmurluğa karşı hazırlıklı olmaları faydalı.

Ankara'da bu hafta sonu genel olarak hava durumu ılıman ve değişken olacak. Cumartesi güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Pazar günü ise yağmurlu bir hava öngörülüyor. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.