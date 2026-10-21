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Ankara Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 21 Ekim 2026 tarihinde hava durumu, mevsim normallerine uygun olarak 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli ve kısmen bulutlu bir gün bekleniyor. Akşam saatlerinde bulutlu bölgeler oluşabilir. Ani rüzgarlar ve hafif serinlik hissi, dışarıda zaman geçireceklerin dikkatli olmasını gerektirecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişiklik gösterecek. Cuma günü sıcaklık 18 ile 21 derece arasında yer alacak.

Ankara Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

21 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da hava durumu dikkat çekici. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşli ve kısmen bulutlu bir hava var. Özellikle öğle saatlerinde hava açık ve ferah olacak. Akşam saatlerinde bulutlu bölgeler oluşabilir. Hafif bir serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar giyinmeyi buna göre ayarlamalı.

Ankara'da genel olarak mevsim normallerine uygun bir hava yaşanacak. Gün ilerledikçe ani rüzgarlar oluşabilir. Açık alanlarda bulunanların dikkatli olmaları önerilmektedir. Güneşli bir gün geçirmenin keyfini çıkarmak için harika bir fırsat. Bu güzel hava, sonbaharın renk cümbüşünü deneyimlemek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık görünüyor. Cuma günü sıcaklık 18 ila 21 derece arasında olacak. Hafta sonu bazı günlerde hazırlıklı olmanız gerekebilir. Özellikle cumartesi günü daha soğuk bir hava hissedilecektir. Hafif yağışlı havalar da devreye girebilir. Dışarıda zaman geçireceklerin bazı ayarlamalar yapması önemlidir.

Havanın ani değişiklikler gösterebileceği bir dönemdeyiz. Hava raporlarını takip etmek önem taşıyor. Dışarı çıkacağınız zamanı hava koşullarına göre ayarlamalısınız. Kıyafet seçimi de önemlidir. Kat kat giyinmek değişken hava koşullarına uyum sağlamada faydalıdır. Sabahları hava serin, öğle saatlerinde sıcaklık artabilir. Bu durumda bir katı çıkarmak mantıklı olacaktır. Açık alan etkinliklerini planlarken hava değişikliklerini göz önünde bulundurmak iyi bir fikir.

Ankara'daki hava durumu güzel geçse de, önümüzdeki günler için hazırlığınızı yapmalısınız. Böylece kendinizi konforlu ve güvende hissedersiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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