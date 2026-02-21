HABER

Ankara Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 14 derece, gece ise 6 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı saatte 13 kilometre olurken, nem oranı %59 ile %85 arasında değişecek. Ancak, 22 Şubat Pazar günü yağmur bekleniyor. Planlarınızı yaparken, hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Değişen hava durumu, açık hava etkinliklerini etkileyebilir.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi. Ankara'da hava genellikle güneşli ve açıktır. Gündüz sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 6 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 13 kilometre. Nem oranı gün boyunca %59 ile %85 arasında değişecek. Bugünkü hava durumu, açık ve güneşli bir gün sunuyor. Bu, planlarınızı yapmanız için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Şubat Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 derece, gece ise 0 derece olacak. 23 Şubat Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 derece, gece -2 derece civarında seyredecek. 24 Şubat Salı günü yer yer güneş bekleniyor. Gün gündüz sıcaklık 8 derece, gece 3 derece civarında olacak. Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri için dikkate alınmalıdır.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabı ve yağmurluk giymek önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Soğuk havalarda kat kat giyinmek de vücut ısınızı korumanıza destek olur. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza olanak sağlar.

Sonuç olarak Ankara'da 21 Şubat Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

hava durumu Ankara
