Ankara Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu değişken olacaktır. Yer yer sağanaklar beklenmektedir. Sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecektir. Özellikle öğle saatlerinde yağışların şiddetinin artması muhtemeldir. Rüzgar, batı yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor.

Bu sabah hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarındaydı. Öğleye doğru 15 dereceye kadar yükselmesi tahmin edilmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 12 dereceye düşecektir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 7 dereceye kadar inmesi öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecektir. 23 Nisan Perşembe günü, Ankara'da yağmur geçişleri beklenmektedir. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak. 24 Nisan Cuma günü hava daha sıcak olacaktır. Sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında değişecektir. 25 Nisan Cumartesi günü ise bulutlu bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 8 ile 18 derece arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da tercih edebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarın yönüne dikkat etmelisiniz.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Güncel hava tahminlerini takip etmeniz planlarınızı ona göre yapmanıza yardımcı olacaktır.