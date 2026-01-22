Ankara Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe, Ankara'da hava soğuk ve karlı. Hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu nedenle, hava durumu karlı ve soğuk olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşme bekleniyor. 23 Ocak Cuma 2 ile 8 derece arasında sıcaklıklar olacak. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. 24 Ocak Cumartesi ise sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında değişecek. Alçak bulutlar görülecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 0 ile 12 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yolda yürürken kayma riskine dikkat edilmelidir. Araç kullanırken kar ve buzlanmaya uygun hızda seyahat edilmelidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Ankara'daki hava durumuna karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.