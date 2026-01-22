HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 22 Ocak 2026 tarihinde hava soğuk ve karlı. Sıcaklıklar 0 ile 3 derece arasında değişiyor. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu süreçte 23 Ocak Cuma günü, sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak. 24 Ocak Cumartesi gününde alçak bulutlar görülecek. 25 Ocak Pazar günü ise 0 ile 12 derece arası bir hava bekleniyor. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar önerilir. Düşük sıcaklıklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Ankara Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe, Ankara'da hava soğuk ve karlı. Hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu nedenle, hava durumu karlı ve soğuk olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşme bekleniyor. 23 Ocak Cuma 2 ile 8 derece arasında sıcaklıklar olacak. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. 24 Ocak Cumartesi ise sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında değişecek. Alçak bulutlar görülecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 0 ile 12 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yolda yürürken kayma riskine dikkat edilmelidir. Araç kullanırken kar ve buzlanmaya uygun hızda seyahat edilmelidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Ankara'daki hava durumuna karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da üç katlı tarihi konak yangında küle döndüKastamonu’da üç katlı tarihi konak yangında küle döndü
Fırtına elektrik tellerini kopardı, yangın çıktıFırtına elektrik tellerini kopardı, yangın çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.