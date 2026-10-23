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Ankara Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'daki hava durumu, 23 Ekim 2026'da ılımandır ve gün içinde sıcaklık 19-22 derece arasında değişebilir. Sabah saatlerinde serin hissedilen hava, açık hava etkinliklerine uygun bir ortam sunar. Bugün hafif yağışların yanı sıra gökyüzünde aralıklarla açılmalar da yaşanabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların şemsiye getirmeleri ve kalın giysiler tercih etmeleri önerilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 17-21 dereceye düşmesi bekleniyor.

Ankara Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ankara’daki hava durumu, 23 Ekim 2026 tarihinde ılımandır. Sabah saatlerinde havanın serin olduğu hissedilmektedir. İlerleyen saatlerde sıcaklık 20 derece civarına yükselebilir. Öğleden sonra sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişebilir. Gün boyunca gökyüzü genellikle kapalıdır. Ancak gün ortasında belirli aralıklarla açılmalar yaşanacaktır. Havanın serin kalması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hoş bir seçenektir.

Bugünkü hava durumu, Ankaralıların gündelik yaşamlarını etkileyebilir. Aniden değişen hava koşulları, açık hava etkinlikleri açısından önem taşır. Bugün hafif yağışlar yaşanması beklenmektedir. Dışarı çıkmayı planlayanların, yanlarında bir şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir. Koruyucu bir üst giysi almak da iyi bir fikirdir. Havanın serin olması, kalın giysiler tercih etmek için bir fırsattır. Böylelikle sıcaklık değişimlerine daha iyi uyum sağlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından farklı koşullar bizi bekliyor. 24 Ekim itibarıyla sıcaklıkların 17 - 21 derece arasına düşmesi muhtemeldir. Özellikle hafta sonu güneşli ve ani yağışlı bir iklim deneyimi yaşanabilir. Bu dönemlerde giyimde rahatlığa önem vermek iyi bir fikir olacaktır. Planlanan dış mekan etkinlikleri için alternatif yerler düşünülmesi önem taşır. Bu, katılımcıların memnuniyetini artıracaktır.

Hava durumunun aniden değiştiğini unutmamak gerekir. Özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklıkları hızla düşmektedir. Dışarıda uzun saatler geçirmek isteyenlerin bu durumu göz önünde bulundurması önemlidir. Üstlerini kontrol etmek, sağlık açısından iyi bir tercih olacaktır. Genel olarak Ankara'daki gelecek günler, gün ışığının etkisiyle güzel geçecektir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak, akıllıca bir yaklaşımdır. Ankaralılar, yazdan kalma günlerin tadını çıkarırken dikkatli olmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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