Ankara Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk, karla karışık yağmurlu bir yapıda olacak. Gün içerisinde hava sıcaklıkları 0 ile 5 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve düşük rüzgar hızı sürücüler ile yayalar için riskler oluşturuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde zemin kayganlaşabilir. Kalın giyinmek ve açık alanlarda uzun süre kalmamak sağlık için önemlidir. Daha sonraki günlerde hava değişkenliği bekleniyor.

Taner Şahin

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Ankara'da hava koşulları soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 0 ile 5 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacak. Gün doğumu saati 08:04. Gün batımı ise 17:57 olarak tahmin ediliyor.

Bu tür hava koşullarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma riski artar. Sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir. Yayaların kaygan zeminlere karşı tedbirli davranmaları da gereklidir. Soğuk hava nedeniyle hipotermi riski bulunuyor. Kalın giyinmek önemlidir. Açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Ocak Cumartesi günü, hava sıcaklıklarının 1 ile 7 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 25 Ocak Pazar günü, hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 5 ile 13 derece arasında olacak. Artan bulutlarla birlikte hava koşulları daha değişken hale gelebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gerekmektedir. Sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemlidir. Planlarınızı yaparken güncel bilgilere sahip olmanızı sağlar.

