HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 23 Şubat 2026 tarihinden itibaren soğuk ve bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 5 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 4 dereceye düşüyor. Gece 2 dereceye kadar inmesi beklenen sıcaklık, karla karışık yağmur eşliğinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkacakların kalın giysilerle, su geçirmez ayakkabılarla hazırlıklı olması önem taşımakta. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalıdır.

Ankara Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar inebilir. Karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar batı yönünden, saatte 9 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günler değişken hava koşulları ile geçecek. Salı günü, 24 Şubat 2026, gündüz sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Salı günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Çarşamba günü, 25 Şubat 2026, gündüz sıcaklıklar 8 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında olacak. Çarşamba günü de karla karışık yağmurlu hava öngörülüyor.

Perşembe günü, 26 Şubat 2026, gündüz sıcaklıklar 4 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de faydalı olacaktır. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmak gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuYeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.