Ankara Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar inebilir. Karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar batı yönünden, saatte 9 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günler değişken hava koşulları ile geçecek. Salı günü, 24 Şubat 2026, gündüz sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Salı günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Çarşamba günü, 25 Şubat 2026, gündüz sıcaklıklar 8 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında olacak. Çarşamba günü de karla karışık yağmurlu hava öngörülüyor.

Perşembe günü, 26 Şubat 2026, gündüz sıcaklıklar 4 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de faydalı olacaktır. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmak gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır.