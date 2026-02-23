HABER

El Mencho'nun oğlu böyle yakalanmış! Video ortaya çıktı, Meksika'da kartel onu istiyor: "Havaya uçururuz"

Devrim Karadağ

Meksika bir gecede adeta savaş alanına döndü. Yeni nesil karteli "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ordu tarafından ölü ele geçirilmesi sonrası sokaklar karıştı. Yayımlanan bir görüntü ise tansiyonu daha da tırmandırdı. El Mencho'nun oğlunun çıplak bir şekilde askeri helikopterle kaçırıldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Uyuşturucu karteli ise El Mencho'nun oğlunun teslim edilmemesi halinde eyaleti havaya uçuracakları tehdidinde bulunarak ülkedeki güvenlik krizini tırmandırdı.

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın hükümetin düzenlemiş olduğu operasyonla öldürülmesi sonrası sokaklar savaş alanına döndü. Kartel üyeleri sokakları ateda ateşe verirken çatışmalar şiddetlendi.

El Mencho nun oğlu böyle yakalanmış! Video ortaya çıktı, Meksika da kartel onu istiyor: "Havaya uçururuz" 1

Ülkedeki havalimanları kapatıldı, turistler mahsur kaldı.

El Mencho nun oğlu böyle yakalanmış! Video ortaya çıktı, Meksika da kartel onu istiyor: "Havaya uçururuz" 2

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! YAKALANIP, ÇIPLAK HALDE...

Ülkedeki kaos sürerken, ortaya çıkan bir görüntü gerilimi daha da tırmandırdı. El Mencho'nun oğlunun çıplak bir şekilde askeri helikopterle kaçırıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken; paramiliter görünümlü milis kanadı yeni bir tehdit metni yayımladı.

El Mencho nun oğlu böyle yakalanmış! Video ortaya çıktı, Meksika da kartel onu istiyor: "Havaya uçururuz" 3

SAAT VERİP TEHDİT ETTİLER: EYALETİ HAVAYA UÇURURUZ

Kartelin üst düzey güçleri, kaçırtıldığı iddia edilen El Mencho'nun oğlu "El Menchito"nun saat 12.00'ye kadar teslim edilmemesi halinde "tüm eyaleti havaya uçuracakları ve tüm askerî teçhizatlarıyla saldırıya geçecekleri" yönünde sert ifadeler kullandı.

El Mencho nun oğlu böyle yakalanmış! Video ortaya çıktı, Meksika da kartel onu istiyor: "Havaya uçururuz" 4

GÖRÜNTÜLER DOĞRULANMADI AMA...

Söz konusu görüntüler ve tehdit iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama ve doğrulama gelmezken, ülkeden gelen görüntüler endişe yaratmaya devam ediyor.

El Mencho nun oğlu böyle yakalanmış! Video ortaya çıktı, Meksika da kartel onu istiyor: "Havaya uçururuz" 5

El Mencho nun oğlu böyle yakalanmış! Video ortaya çıktı, Meksika da kartel onu istiyor: "Havaya uçururuz" 6

