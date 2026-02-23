El Mencho'nun oğlu böyle yakalanmış! Video ortaya çıktı, Meksika'da kartel onu istiyor: "Havaya uçururuz"

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın hükümetin düzenlemiş olduğu operasyonla öldürülmesi sonrası sokaklar savaş alanına döndü. Kartel üyeleri sokakları ateda ateşe verirken çatışmalar şiddetlendi.

Ülkedeki havalimanları kapatıldı, turistler mahsur kaldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! YAKALANIP, ÇIPLAK HALDE...

Ülkedeki kaos sürerken, ortaya çıkan bir görüntü gerilimi daha da tırmandırdı. El Mencho'nun oğlunun çıplak bir şekilde askeri helikopterle kaçırıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken; paramiliter görünümlü milis kanadı yeni bir tehdit metni yayımladı.

SAAT VERİP TEHDİT ETTİLER: EYALETİ HAVAYA UÇURURUZ

Kartelin üst düzey güçleri, kaçırtıldığı iddia edilen El Mencho'nun oğlu "El Menchito"nun saat 12.00'ye kadar teslim edilmemesi halinde "tüm eyaleti havaya uçuracakları ve tüm askerî teçhizatlarıyla saldırıya geçecekleri" yönünde sert ifadeler kullandı.

GÖRÜNTÜLER DOĞRULANMADI AMA...

Söz konusu görüntüler ve tehdit iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama ve doğrulama gelmezken, ülkeden gelen görüntüler endişe yaratmaya devam ediyor.