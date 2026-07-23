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Ankara Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Sıcaklık 29 ile 32 derece arasında olacak. Güneşli bir hava ve hafif rüzgar bekleniyor. Hava koşulları açık havada etkinlik için ideal sunuyor. Ancak, 25 Temmuz Cumartesi günü yer yer yağış olabileceğinden, bu durumu hesaba katmakta fayda var. Hava durumu günleri planlarken dikkatli olmak önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ankara'da hava durumu, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oldukça keyifli olacak. Gün boyunca sıcaklık 29 - 32 derece arasında seyreder. Güneşli ve açık bir hava beklentisi var. Nem oranı %22 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı 4.75 km saatle kuzeydoğudan esecek. Bu koşullar, Ankara'daki hava durumunu özetliyor. Hava sıcak, güneşli ve hafif rüzgarlı olacak.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklık 13 - 28 derece arasında kalacak. Güneşli bir gün geçirmemiz bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 15 - 24 derece civarında olacak. Bu gün yer yer yağış olabilir. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 13 - 23 derece arasında olacak. Bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli bir hava bekleniyor. Bu bilgiler, hava durumu hakkında genel bir fikir sağlıyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için 23 Temmuz Perşembe günü açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikir olabilir. Ancak 25 Temmuz Cumartesi günü için plan yaparken dikkatli olunmalı. Yer yer yağışlı hava beklentisi var. Bu durumu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Plan yaparken yağışa karşı hazırlık yapmak akıllıca olacaktır. Hava durumu değişken olabilir. Bu nedenle günlerin hava koşullarını kontrol etmek önemli. Kısa süreli değişiklikler olabilir. Planlarınızı buna göre ayarlamak en iyisi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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