Ankara Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarındayken, akşam saatlerinde 5 dereceye düşecek. Gece sıcaklık 3 dereceye kadar azalacak. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek; sıcaklıklar 10 dereceye kadar yükselebilirken, yağmur riski de bulunuyor. Dışarıda kat kat giyinmek ve cilt koruma önlemleri almak önemli.

Taner Şahin

Bugün, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 5 dereceye düşecek. Gece saatleri gelince sıcaklık 3 dereceye kadar azalacak. Rüzgar doğu yönünden hafif eserek 3 km/saat hızla esecek. Nem oranı ise %93 civarında olacak. Bugün için soğuk ve bulutlu bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde sürecek. 25 Aralık Perşembe'de sıcaklık 10 dereceye yükselebilir. Hava çok bulutlu olacak. 26 Aralık Cuma günü yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek. 27 Aralık Cumartesi günü değişken bulutluluk olacak. Sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Bu dönemde hava koşulları soğuk ve bulutlu seyredecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Baş ve boyun gibi bölgeleri korumak da önemlidir. Nem oranı yüksek olduğundan cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak gereklidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

