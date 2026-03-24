Ankara Hava Durumu! 24 Mart Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mart 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu kararsız. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar bekleniyor. "Ankara hava durumu"nu takip edenler güncel bilgilere ulaşmalı. "Bugünkü hava nasıl" sorusuna yanıt arayanlar için bilgiler önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 25 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 3 ile 13 derece arasında olacak. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 26 Mart Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 2 ile 15 derece arasında değişecek. 27 Mart Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 18 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. "Önümüzdeki günlerde hava durumu"nu takip etmek planlamayı kolaylaştırabilir. Olası yağışlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak akıllıca olacaktır.