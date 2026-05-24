Ankara Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 18 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. Pazartesi günü, 25 Mayıs 2026, hava sıcaklıkları 10 ile 20 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. Salı günü, 26 Mayıs 2026, hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 10 ile 23 derece arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli bir gün geçireceğiz. Çarşamba günü, 27 Mayıs 2026, hava sıcaklıkları 13 ile 24 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava koşullarına göre aktivitelerinizi planlamak, gününüzü daha keyifli hale getirebilir.