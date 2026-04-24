Ankara Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Nisan 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava 2 - 3 derece civarında. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 - 15 dereceye yükselecek. Hava daha sıcak ve bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece arasında seyredecek. Hava hafif yağışlı kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 5 - 17 derece arasında değişecek. Hava açık olacak. 26 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 9 - 19 derece arasında seyredecek. Hava az bulutlu kalacak. 27 Nisan Pazartesi günü sıcaklıklar 7 - 19 derece arasında olacak. Hava açık kalacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak gerekir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hafta sonu hava daha ılıman olacağı için açık hava etkinliklerine uygun bir zaman olabilir.