Ankara Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe. Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 4 ile 7 derece arasında. Hava gün boyunca bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 5 derece olacak. Hava yine bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 ile 4 derece arasında. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 3 ile 4 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %70 ile %86 arasında olacak. Gün doğumu saati 08:08. Gün batımı saati 17:28 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde de hava benzer şekilde soğuk olacak. 26 Aralık Cuma günü zaman zaman yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık 0 ile 4 derece olacak. 27 Aralık Cumartesi günü değişken bulutluluk bekleniyor. Hafif kar yağışı da tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 4 derece. Gece ise -1 derece olacak. 28 Aralık Pazar günü alçak bulutların ardından biraz güneşli hava olacak. Gündüz sıcaklık 2 ile 4 derece arasında. Gece sıcaklık -1 ile -2 derece arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacaklar önlem almalı. Sürücüler araçlarının kış bakımlarını yaptırmalı. Lastiklerin uygun olduğundan emin olmalıdırlar. Yaya olarak dışarı çıkacakların kalın ve su geçirmez giysiler giymesi önerilir. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalılar. Mümkünse kaymaz tabanlı ayakkabılar tercih edilmeli. Hava koşullarına uygun planlama yaparak dışarı çıkmaktan kaçınmak sağlığınız için faydalı olacaktır.